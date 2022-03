https://it.sputniknews.com/20220320/pubblica-amministrazione-rapporto-sulle-spese-postali-le-regioni-piu-virtuose-campania-e-lazio--15658400.html

Pubblica amministrazione, rapporto sulle spese postali: le regioni più virtuose Campania e Lazio

Pubblica amministrazione, rapporto sulle spese postali: le regioni più virtuose Campania e Lazio

Dai dati elaborati dalla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica italiana sulla spesa pubblica in materia di mantenimento degli uffici e delle... 20.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-20T20:14+0100

2022-03-20T20:14+0100

2022-03-20T20:14+0100

italia

spesa

economia

statistica

poste

pubblica amministrazione

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/805/25/8052520_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_cd1144002117e7cc11f4aa18fc5a692d.jpg

Il centro ricerca della Fondazione ha provveduto ad analizzare i dati finanziari della pubblica amministrazione regione per regione, utilizzando algoritmi "ad hoc", e dando un risultato statistico dal confronto con il "benchmark di riferimento", individuando 3 range di risultati in base a tale confronto che vanno dalla "performance positiva" a "lieve scostamento", fino a "scostamento considerevole" e "spesa fuori range".La tripla "A" è stata assegnata alle regioni più virtuose in fatto di spesa. La regione peggiore si è vista invece assegnata una "C". I dati tengono conto dell'anno 2020 e delle spese sostenute per raccomandate, a-r, espresse e assicurate, documenti che oggi si possono spedire per via telematica, risparmiando così sul portafoglio degli italiani, e riducendo tra l'altro l'impatto sull'ambiente. Nel rating elaborato dalla Fondazione, segna il risultato peggiore la regione Veneto, che ha raggiunto la spesa di 2.872.873,03 euro nel 2020.Figurano quindi con rating compreso tra A e tripla A l'Abruzzo, l'Emilia-Romagna, la Puglia, e l'Umbria, oltre alle già citate "prime classificate" Campania, Lazio e Marche.Tra le regioni che si sono viste classificare come "medie", con "BBB", vediamo la Calabria, la Toscana e la Lombardia (BB).Meno efficenti ed in fondo alla classifica la già menzionata regione Veneto e il Molise. Tra i capoluoghi sono dieci le città che si aggiudicano la tripla "A": Isernia, 280,60 euro, Andria, con 13.745,14 euro, Salerno con 36.333,45 euro, Ravenna, con 55.668,28, Latina, con 56.279,30 euro, Trieste, con 72.047,38 euro, Parma, con 90.254,31 euro, Padova con 104.393,64 euro, Genova con 203.228,29 e Torino con 211.688,63 euro. Tra i meno efficienti in quest'ultimo elenco, vale a dire per i capoluoghi, figurano Milano, Mantova, Firenze e Macerata, dove Milano ha speso per questa voce 24.827.494,94 euro, Mantova 391.920,96 euro, Firenze 7.266.297,43 euro, e Macerata 505.494,70 euro.

italia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, spesa, economia, statistica, poste, pubblica amministrazione