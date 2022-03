https://it.sputniknews.com/20220320/presidente-finlandese-avverte-sui-rischi-delladesione-del-paese-alla-nato-15654982.html

Presidente finlandese avverte sui rischi dell'adesione del Paese alla NATO

L'eventuale domanda della Finlandia di aderire alla NATO comporta un "serio rischio" di escalation in Europa, ha affermato il presidente del Paese Sauli... 20.03.2022, Sputnik Italia

A suo avviso, l'adesione all'Alleanza atlantica è vista come una delle alternative allo status attuale della Finlandia. Un'altra opzione è intensificare la cooperazione nella difesa con gli Stati Uniti e la Svezia. Niinisto fa notare che entrambe le opzioni implicano il rafforzamento della sicurezza della Finlandia alla luce dei timori relativi all'operazione speciale russa in Ucraina. Tuttavia, ci sono seri rischi nel caso dell'adesione alla NATO, ha aggiunto.Il presidente della Finlandia aveva affermato in precedenza che le autorità del Paese sono pronte a discutere dell'adesione alla NATO, poiché ritengono che la situazione nel mondo sia cambiata a causa degli eventi in Ucraina. Il primo ministro Sanna Marin ha affermato che Helsinki è pronta a presentare una domanda di adesione all'alleanza se dovessero emergere problemi di sicurezza nazionale. Come osservato dal portavoce del Dipartimento di Stato americano Ned Price, la decisione di farlo spetta a questi Paesi, le porte della NATO rimangono aperte.La Russia ha annunciato l'inizio di un'operazione militare speciale in Ucraina la mattina di giovedì 24 Febbraio. Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che lo scopo dell'operazione è la "protezione delle persone che sono state vittima di violenza e genocidio da parte del regime di Kiev per otto anni".Per questo motivo, ha detto, si deve effettuare una "smilitarizzazione e denazificazione dell'Ucraina", oltre che assicurare alla giustizia tutti i criminali di guerra responsabili di "crimini sanguinari contro i civili" del Donbass.Con il supporto delle forze armate della Federazione Russa, i gruppi di DPR e LPR proseguono la loro avanzata. Tuttavia, non è prevista l'occupazione dell'Ucraina, ha sottolineato il presidente russo.

