Parlamentari nicaraguensi chiedono che UE e ONU indaghino su biolaboratori USA in Ucraina

Pastran ha aggiunto che la situazione creata dagli Stati Uniti in Ucraina, la quale presenta potenziali rischi biologici, è abbastanza grave da dover essere fonte di preoccupazione per l'intera comunità internazionale.Un altro parlamentare del Fronte Sandinista di Liberazione Nazionale, Carlos Emilio Lopez, ha dichiarato che i fatti portati alla luce dalla Russia riguardo l'esistenza di biolaboratori statunitensi potenzialmente pericolosi in Ucraina debbano essere messi sotto indagine dalla Corte internazionale di giustizia dell'Aia, oltre che dal Consiglio di sicurezza e dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite.Il 7 marzo, la Difesa russa aveva affermato che le forze armate russe avevano trovato 30 laboratori biologici in Ucraina, supervisionati dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti e forse coinvolti nella produzione di armi biologiche.L'8 marzo, Victoria Nuland, il sottosegretario di Stato americano per gli affari politici, aveva riportato al Senato che gli USA stavano lavorando con Kiev per proteggere i laboratori biologici situati in Ucraina, dal momento che l'esercito di Mosca avrebbe potuto "cercare di ottenere il controllo" di queste strutture durante l'operazione militare speciale.Venerdì, il sottosegretario generale delle Nazioni Unite per il disarmo, Izumi Nakamitsu, ha affermato che l'ONU non dispone né del mandato, né delle capacità tecniche necessarie a condurre un'indagine circa l'esistenza di programmi biologici in Ucraina.

