Napoli, blitz dell'Antidroga al Caivano, utilizzato anche un elicottero, 1000 dosi sequestrate

Al Parco Verde del Caivano, a Napoli, maxi operazione delle forze dell'ordine contro lo spaccio. 750 le dosi di eroina sequestrate, più cocaina. 3 gli arresti... 20.03.2022, Sputnik Italia

Maxi operazione di polizia questa mattina che ha interessato il parco Verde del Caivano, nel napoletano. Gli uomini della compagnia Carabinieri di Casoria hanno effettuato sopralluoghi in tutti i palazzi antistanti il parco in quella che è stata un vero e proprio blitz delle forze dell'ordine contro la criminalità organizzata. Nel corso dell'operazione è stata utilizzato anche un elicottero. Tre le persone finite in manette, già noti alle forze dell'ordine. Si tratta di 2 30enni e un 53enne. I 3 sono stati trovati in possesso di 50 dosi di cocaina e ben 750 dosi di eroina, già pronte per essere immesse sul mercato nelle note piazze dello spaccio partenopeo.Nel corso dell'operazione sono state sequestrate anche dosi di cocaina, che portano a mille le dosi di stupefacente sequestrate che risultano dall'operazione.Le operazioni sono ancora in corso.

