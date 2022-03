https://it.sputniknews.com/20220320/le-forze-di-difesa-aerea-saudite-intercettano-un-missile-lanciato-dallo-yemen--15663509.html

Le forze di difesa aerea saudite intercettano un missile lanciato dallo Yemen

"Le forze di difesa aerea dell'Arabia Saudita hanno intercettato un missile lanciato dallo Yemen sulla provincia di Jeddah", ha riportato il portale saudita... 20.03.2022

In precedenza, Yahya Saria, portavoce del gruppo Houthi Ansar Allah, al potere nello Yemen settentrionale, aveva parlato al canale televisivo Al-Masirah del terzo attacco aereo nelle stesso giorno all'Arabia Saudita, durante il quale sono stati lanciati missili balistici e da crociera verso le strutture Aramco nella provincia di Jeddah, nell'Arabia Saudita occidentale, ed in direzione di infrastrutture strategiche a Jizan, nel sud-ovest del regno.Gli Houthi hanno intensificato i bombardamenti ai danni dell'Arabia Saudita domenica, dopo che giovedì era stato comunicato che tutte le parti yemenite sarebbero state invitate a Riyadh il 29 marzo per delle consultazioni di pace sotto l'egida del Consiglio di cooperazione del Golfo.In risposta all'invito, gli Houthi hanno detto che sarebbero disposti a negoziare in qualsiasi paese neutrale, ma non in Arabia Saudita, che da sette anni partecipa al conflitto a fianco del governo dello Yemen riconosciuto a livello internazionale.

