https://it.sputniknews.com/20220320/le-forze-armate-russe-hanno-attaccato-un-centro-di-addestramento-di-mercenari-in-ucraina-15654250.html

Le forze armate russe hanno colpito un centro di addestramento di mercenari in Ucraina

Le forze armate russe hanno colpito un centro di addestramento di mercenari in Ucraina

Le forze armate russe hanno lanciato un attacco missilistico contro un centro di addestramento per mercenari stranieri in Ucraina. 20.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-20T10:10+0100

2022-03-20T10:10+0100

2022-03-20T10:11+0100

la situazione in ucraina

ucraina

kiev

geopolitica

mondo

sicurezza

russia

mosca

donbass

esercito ucraino

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/1b/15349701_0:51:1651:980_1920x0_80_0_0_e43b1885ba681dc1f1c9ca8d5c3181c6.jpg

"Le forze aerospaziali hanno lanciato un attacco missilistico diretto contro il centro di addestramento delle forze operative speciali ucraine vicino a Zhytomyr in quella che era una base per mercenari stranieri", ha riferito il ministero della Difesa russo. "Missili di alta precisione hanno colpito il centro di addestramento per le forze operative speciali delle forze armate ucraine, dove facevano base mercenari stranieri arrivati ​​in Ucraina, vicino all'insediamento di Ovruch, nella regione di Zhytomyr", si legge nella nota in merito del rappresentante del dipartimento, il maggiore generale Igor Konashenkov.Inoltre, nel corso di una azione nella giornata di ieri, 19 marzo e in quella di oggi 20, un grande deposito militare di carburante delle forze armate ucraine nella regione di Nikolaev è stato liquidato da un attacco con missili ipersonici "Dagger" e con missili da crociera "Calibre".La Russia ha iniziato una operazione speciale in Ucraina il 24 febbraio. Il presidente Vladimir Putin ha definito il suo obiettivo "la protezione delle persone che sono state oggetto di soprusi e di genocidio dal regime di Kiev per otto anni".Per questo, si prevede di effettuare la "smilitarizzazione e de-nazificazione dell'Ucraina", per assicurare alla giustizia tutti i criminali di guerra responsabili di "crimini sanguinari contro i civili" nel Donbass.

https://it.sputniknews.com/20220320/le-forze-armate-ucraine-hanno-aperto-il-fuoco-durante-levacuazione-di-civili-da-una-scuola-15650685.html

ucraina

kiev

russia

mosca

donbass

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ucraina, kiev, geopolitica, mondo, sicurezza, russia, mosca, donbass, esercito ucraino, esercito russo, forze aerospaziali, generale igor konashenkov