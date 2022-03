https://it.sputniknews.com/20220320/larabia-saudita-accusa-i-ribelli-houthi-di-attacchi-a-infrastrutture-vitali-15658043.html

L'Arabia Saudita accusa i ribelli Houthi di attacchi a infrastrutture vitali

L'Arabia Saudita accusa i ribelli Houthi di attacchi a infrastrutture vitali

La coalizione a guida saudita ha accusato i ribelli Houthi di Ansar Allah, che controllano il nord dello Yemen, di aver lanciato un massiccio attacco a... 20.03.2022, Sputnik Italia

Gli obiettivi dell'attacco erano, nello specifico, un impianto di dissalazione nel villaggio di Al-Shaqiq, un impianto Aramco per la distribuzione di carburanti a Jizan, un impianto di gas naturale liquefatto a Yanbu, sempre di proprietà di Aramco, una centrale elettrica nella città di Dhahran al-Janub e un impianto di gas a Khamis-Mushaite.La coalizione ha accusato gli Houthi di utilizzare missili da crociera di fabbricazione iraniana contro l'impianto di desalinizzazione e la struttura Aramco a Jizan.Inoltre, la coalizione afferma che gli Houthi avrebbero intensificato i loro attacchi contro il regno in risposta alla richiesta di colloqui intra-yemeniti, che dovrebbero iniziare il 29 marzo a Riyadh sotto l'egida del Consiglio di cooperazione del Golfo.In precedenza, gli Houthi si erano detti favorevoli ai negoziati, a condizione che questi si svolgessero in territorio neutrale, e non in Arabia Saudita, che nel confitto supporta il governo yemenita riconosciuto dalla comunità internazionale.I combattimenti in Yemen sono in corso da più di sette anni. Da un lato vi prendono parte gli Houthi del gruppo Ansar Allah e i loro alleati mentre, dall'altro, il governo internazionalmente riconosciuto dello Yemen. L'esercito yemenita è sostenuto dalla coalizione araba, guidata dall'Arabia Saudita.Attualmente, gli Houthi detengono porzioni significative di territorio dello Yemen, inclusa la capitale del paese, la città di Sana'a.

