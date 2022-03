https://it.sputniknews.com/20220320/grecia-attivisti-imbrattano-di-vernice-rossa-una--fregata-canadese-allingresso-del-pireo-15651480.html

Grecia, attivisti imbrattano di vernice rossa una fregata canadese all'ingresso del Pireo - Video

Grecia, attivisti imbrattano di vernice rossa una fregata canadese all'ingresso del Pireo - Video

Singolare manifestazione di protesta messa in atto dagli attivisti ed esponenti di sinistra greci nei confronti di una fregata battente bandiera canadese. 20.03.2022, Sputnik Italia

Attivisti della sinistra greca hanno organizzato una protesta contro l'ingresso di una nave della NATO, la fregata canadese HCMS Montreal FFH336, nel porto del Pireo. Un video dell'azione è stato pubblicato dal sito web delle organizzazioni di sinistra 902. gr."Una fregata della NATO è stata imbrattata di vernice rossa, nel porto. L'azione simbolica del KKE (Partito Comunista di Grecia) e del KNE (Gioventù Comunista di Grecia) ha mostrato che le navi della NATO non sono benvenute nel porto del Pireo", riporta la pubblicazione.Sabato mattina, un gruppo di persone si è avvicinato al molo dove sono ormeggiate le navi da guerra Nato SNMG2, o meglio la fregata canadese Montreal, e ha iniziato a lanciare vernice rossa contro le sponde della nave, mentre uno dei partecipanti scandiva slogan con un megafono contro la partecipazione della Grecia alle operazioni della Nato nel quadro della crisi in corso in Ucraina.Il 24 marzo, in occasione dell'arrivo previsto al Pireo della portaerei francese "Charles de Gaulle", i comunisti intendono organizzare un'azione all'insegna dello slogan "Le navi degli imperialisti sono indesiderabili al Pireo".I manifestanti stanno inoltre preparando un grande raduno nel centro di Atene previsto per il 22 marzo.La fregata canadese Montreal è nel Mediterraneo dall'inizio di febbraio a supporto delle azioni della Nato.Quest'anno la NATO ha intensificato la sua presenza nel Mediterraneo, con le attività in particolare della portaerei americana Harry S. Truman e della portaerei francese Charles de Gaulle, e con navi di appoggio.Le operazioni delle navi appartenenti a Paesi del gruppo Nato nel Mediterraneo rientrano nel quadro della crisi in corso in Ucraina. Il 24 febbraio scorso il presidente russo Vladimir Putin ha iniziato una operazione speciale volta ad aiutare le popolazioni del Donbass martoriate da 8 anni di soprusi e bombardamenti da parte delle forze ucraine.

