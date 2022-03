https://it.sputniknews.com/20220320/gran-premio-di-indonesia-niente-gara-per-marc-marquez-per-una-brutta-caduta-in-accertamenti-15652804.html

Gran Premio di Indonesia, niente gara per Marc Marquez per una brutta caduta-In accertamenti

Lo spagnolo perde in warm up il controllo della sua Honda, alla curva 7. Trasferito in ospedale sul posto, tornerà per ulteriori accertamenti in Spagna. Fine... 20.03.2022, Sputnik Italia

Di ritorno da un inverno non proprio al massimo, il pilota spagnolo Marc Marquez si vede costretto a rinunciare alla gara in programma per oggi in Indonesia, a causa di una brutta caduta durante il warm up, alla curva 7 del circuito.Nella caduta Marquez ha impattato con violenza contro l'asfalto. Per questo il pilota spagnolo è stato trasferito di urgenza in ospedale. Nell'incidente ha anche perso conoscenza per alcuni istanti, poi si è rialzato. La TAC non ha evidenziato nulla di importante, ma il pilota verrà comunque trasferito per ulteriori accertamenti in Spagna. Il dottor Charte, responsabile medico per il motomondiale, ha infatti ritenuto lo spagnolo "unfit", vale a dire che non potrà correrre fino a che gli ulteriori accertamenti in programma non daranno esito del tutto negativo.Conferma la gravità del trauma e dell'impatto subito dal pilota Alberto Puig, team manager Honda, come riporta La Repubblica:A causa della differenza di fuso orario tra la lontana Indonesia e il BelPaese,la partenza è stata programmata alle ore 8:00, ora italiana, e non come di consueto, nel pomeriggio. Il circuito cittadino internazionale di Mandalika, Indonesia, compare per la prima volta nel calendario gare del Motomondiale.

