Germania, i sindacati propongono il limite di 30 km/h in città per risparmiare carburante

Germania, i sindacati propongono il limite di 30 km/h in città per risparmiare carburante

Hoffman ha anche indicato il rischio di licenziamenti nei settori "ad alta intensità energetica" e ha invitato ad adottare misure per prevenire la disoccupazione. Parlando della crisi causata dall'operazione militare russa in Ucraina, Hoffmann ha osservato che la Germania dovrebbe considerare qualsiasi modo per adattarsi alla situazione, aggiungendo che la situazione nel mondo è cambiata e di conseguenza non possono esserci "tabù sulle idee" su come reagire alle nuove circostanze economiche.L'operazione militare speciale russa in UcrainaLa Russia ha annunciato l'inizio di un'operazione militare speciale in Ucraina la mattina di giovedì 24 Febbraio. Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che l'obbiettivo dell'operazione è la "protezione delle persone che sono state vittima di violenza e genocidio da parte del regime di Kiev per otto anni".Per questo motivo, ha detto, si deve effettuare una "smilitarizzazione e denazificazione dell'Ucraina", oltre che assicurare alla giustizia tutti i criminali di guerra responsabili di "crimini sanguinari contro i civili" del Donbass.I paesi occidentali hanno imposto un'altra serie di sanzioni contro la Russia, introdotte per la prima volta nel 2014. Come affermato in precedenza dal portavoce del presidente russo Dmitry Peskov, le sanzioni occidentali sono molto serie, ma la Russia si stava preparando in anticipo. Ha aggiunto che le nuove restrizioni richiedono l'analisi e il coordinamento dei dipartimenti al fine di elaborare misure di ritorsione che soddisfino gli interessi della Federazione Russa.

