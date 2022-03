https://it.sputniknews.com/20220320/francia-congelate-attivita-della-banca-centrale-russa-per-un-valore-di-22-miliardi-di-euro-15659660.html

Francia, congelate attività della Banca Centrale russa per un valore di 22 miliardi di euro

Francia, congelate attività della Banca Centrale russa per un valore di 22 miliardi di euro

Lo ha riferito il ministro dell'economia e delle Finanze francese, Bruno Le Maire, durante una trasmissione della stazione radiofonica RTL. 20.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-20T16:32+0100

2022-03-20T16:32+0100

2022-03-20T16:32+0100

francia

sanzioni

russia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/774/79/7747945_0:60:3072:1788_1920x0_80_0_0_bb3d9957a23c38a1c42a7860ca79812b.jpg

Le Maire ha aggiunto che sarebbero state congelate anche circa 30 proprietà o appartamenti di cittadini russi in Francia, per un valore totale di mezzo miliardo di euro.La Russia ha lanciato un'operazione militare in Ucraina il 24 febbraio. Il presidente Vladimir Putin ha definito il suo obiettivo "la protezione delle persone che sono state oggetto di aggressione e genocidio da parte del regime di Kiev per otto anni".Per questo, secondo il presidente, si prevede di effettuare una "smilitarizzazione e denazificazione dell'Ucraina", per assicurare alla giustizia tutti i criminali di guerra responsabili dei "crimini sanguinari contro i civili" nel Donbass.Secondo il Ministero della Difesa della Federazione Russa, le forze armate colpiscono solo le infrastrutture militari e le truppe ucraine, senza minacciare la popolazione civile.Con il supporto delle forze armate della Federazione Russa, i gruppi della DPR e della LPR stanno sviluppando un'offensiva. Ma l’obiettivo non è l’occupazione dell'Ucraina, ha sottolineato il presidente della Russia.I paesi occidentali hanno risposto imponendo nuove sanzioni anti-russe, anche contro banche e imprese. Diverse società hanno annunciato il ritiro dal mercato russo, nonché la chiusura degli impianti di produzione nella Federazione Russa. Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha osservato che le compagnie occidentali che si rifiutano di lavorare con la Russia lo fanno solo in seguito ad enormi pressioni. Secondo le sue parole, la Russia risolverà tutti i problemi economici causati dall'Occidente.Il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che la politica di contenimento e indebolimento della Russia sarebbe una strategia a lungo termine dell'Occidente.Le sanzioni hanno inferto un duro colpo all'intera economia globale. Secondo lui, l'obiettivo principale dell'Occidente sarebbe peggiorare la vita di milioni di persone. Il presidente russo ha anche ribadito che gli Stati Uniti e l'Unione Europea non hanno adempiuto ai loro obblighi nei confronti della Russia, congelando le sue riserve di valuta estera. Putin ha concluso affermando che gli eventi attuali sanciscono la fine del dominio globale dell'Occidente sia in politica che in economia.

francia

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

francia, sanzioni, russia