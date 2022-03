https://it.sputniknews.com/20220320/formula-1-doppietta-ferrari-al-gp-di-bahrain-15662154.html

Formula 1: doppietta Ferrari al Gp di Bahrain

Doppietta Ferrari nella prima gara del Mondiale 2022 di Formula 1: Charles Leclerc vince davanti a Carlos Sainz il GP di Bahrain. 20.03.2022, Sputnik Italia

Sul terzo gradino del podio, alle spalle dei due ferraristi, è salito sette volte campione del mondo britannico Lewis Hamilton.Ritirato invece a due giri dal termine il campione del mondo in carica, l'olandese Max Verstappen della Red Bull, che era in seconda posizione.La prossima gara del Mondiale di Formula 1 si terrà in Arabia Saudita il prossimo fine settimana, dal 25 al 27 marzo.

