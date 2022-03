https://it.sputniknews.com/20220320/fondazione-gimbe-cartabellotta-chiudere-bollettino-quotidiano-sul-covid-equivale-a-censura-15657820.html

Fondazione Gimbe, Cartabellotta: chiudere bollettino quotidiano sul Covid equivale a censura

Fondazione Gimbe, Cartabellotta: chiudere bollettino quotidiano sul Covid equivale a censura

Monito del presidente della fondazione Gimbe sulla proposta di passare ad una cadenza settimanale, e non più giornaliera, della casistica relativa al Covid-19... 20.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-20T13:56+0100

2022-03-20T13:56+0100

2022-03-20T13:56+0100

coronavirus

italia

epidemia

statistica

annuncio

oms

ue

medicina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0b/14575459_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fd8fb1eb7e3a385f195df5094b6a49fa.jpg

Per il presidente della Fondazione Gimbe Nino Cartabellotta, "eliminare il bollettino quotidiano sui casi Covid in Italia sarebbe un atto di ingiustificata censura sulla distribuzione regionale e sui dettagli di ricoveri, tamponi, e altro", citato da Ansa.Per il medico co-fondatore di Gimbe, il fatto che sia andato a cadere lo stato di emergenza non fa calare il sipario sulla malattia.Cartabellotta continua auspicando che il monitoraggio continui, parafrasando, in quanto la nuova fase della malattia "richiede anzi una maggior disponibilità di dati". Risponde così il presidente Cartabellotta alla richiesta sollevata da alcune regioni per un bollettino a cadenza non più giornaliera, ma settimanale."Ai fini della sorveglianza epidemiologica l'Italia trasmette quotidianamente tutti i dati all'Organizzazione Mondiale della Sanità e al Centro Europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie", conclude Cartabellotta, sottolineando ancora una volta l'importanza dei dati statistici per la lotta alla malattia.

https://it.sputniknews.com/20220318/covid-19-studio-conferma-la-correlazione-tra-virus-e-conseguenze-sulla-salute-mentale-15630940.html

italia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus, italia, epidemia, statistica, annuncio, oms, ue, medicina