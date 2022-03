https://it.sputniknews.com/20220320/ex-segretario-generale-della-lega-araba-guerra-usa-in-iraq-basata-su-bugie--15659254.html

Ex segretario generale della Lega araba: guerra USA in Iraq basata su bugie

In un'intervista a RIA Novosti, Amr Musa, ex capo della Lega degli Stati arabi, ha dichiarato che gli USA lanciarono il loro intervento sulla base di false... 20.03.2022

L'operazione militare delle forze congiunte degli Stati Uniti e della coalizione anti-irachena "Shock and Awe" (successivamente "Iraqi Freedom") iniziò il 20 marzo 2003. L'invasione fu motivata dai presunti legami tra il regime di Saddam Hussein ed il terrorismo internazionale, nonché da dati intelligence della CIA che attestavano la presenza di scorte di armi di distruzione di massa in Iraq, dati che, in seguito, non hanno trovato conferma. L'operazione venne intrapresa senza l'approvazione delle Nazioni Unite.Circa tre settimane dopo l'inizio delle operazioni, a seguito di una rapida offensiva accompagnata da una campagna di massicci bombardamenti aerei, le forze di terra della coalizione entrarono a Baghdad. Il 1 maggio, il presidente George W. Bush annunciò la fine delle ostilità e l'inizio dell'occupazione militare.L'ex capo della Lega Araba ricorda come molti media internazionali gli avessero già posto domande in merito a un possibile intervento statunitense in Iraq. Parlando dei negoziati riguardanti l'invio di una squadra di esperti per indagare sugli sviluppi nucleari dell'Iraq, Musa ha detto che, dopo la sua nomina a segretario generale della Lega Araba, aveva incontrato Saddam Hussein, discutendo l'eventualità di accettare osservatori stranieri.Secondo Musa, oggi ci sono leader forti nel governo dell'Iraq, ed il Paese ha tutte le possibilità di ripristinare la piena stabilità e sicurezza, ma per questo Baghdad necessita dell'aiuto dei paesi arabi e degli stati amici, come la Russia.

