Bari, agguato a pregiudicato 23enne, ferita anche la fidanzatina di 15 anni

Agguato efferato nei confronti di un 23enne già conosciuto alle forze dell'ordine. L'episodio avvenuto mentre il giovane era alla guida della sua auto, in... 20.03.2022, Sputnik Italia

Un pregiudicato 23enne è rimasto gravemente ferito mentre era insieme con la fidanzata di 15anni all'interno della propria auto, in quello che è stato un agguato in "piena regola" e secondo i metodi di ingaggio tipici della criminalità organizzata locale. I due sono stati raggiunti da diversi proiettili esplosi contro il mezzo, probabilmente in corsa. Il ragazzo è stato colpito all'addome e versa in gravi condizioni. Entrambi i giovani sono stati trasferiti all'ospedale San Paolo, dove il 23enne è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. L'episodio risale alla serata di ieri, intorno alle ore 20:00.Almeno 7 i proiettili sparati all'indirizzo della coppia. Per gli inquirenti non è da escludere un regolamento di conti all'interno delle principali famiglie del crimine organizzato locale, in particolare in collegamento con il clan Strisciuglio. Gli inquirenti, coordinati dalla Dda di Bari, stanno effettuando le dovute indagini per fare luce sull'ennesimo episodio efferato che ha colpito la città pugliese.

