Auto si schianta contro la folla in Belgio, 6 morti, oltre 20 feriti, conducente arrestato

"Un'auto è partita da dietro ad alta velocità. Abbiamo qualche decina di feriti e purtroppo diverse persone sono rimaste uccise (...) Non ci sono parole per questo, è orribile. Sono arrivato poco dopo il disastro. Vedere quei corpi sparpagliati per la strada. Non si può immaginare che qualcosa del genere possa accadere qui, eppure è successo".