Austria, concordate le misure da 2,2 mld di euro per la lotta all'aumento di prezzi dell'energia

Le autorità austriache hanno concordato un pacchetto di misure da 2,2 miliardi di euro per contrastare l'inflazione e l'aumento dei prezzi dell'energia, hanno... 20.03.2022, Sputnik Italia

Le misure sono state annunciate dai ministri in una conferenza stampa congiunta. Il pacchetto energetico prevede, tra altre cose, la riduzione delle tasse su gas ed elettricità, le agevolazioni per le persone che usano mezzi di trasporto pubblico per recarsi al luogo di lavoro, la riduzione dei prezzi di trasporto pubblico e aumento di tipi di ques'ultimo, nonché il sostegno agli investimenti nell'energia fotovoltaica ed eolica.Le misure saranno implementate ed entreranno in vigore al termine del processo di approvazione in parlamento, hanno aggiunto i ministri.

