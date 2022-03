https://it.sputniknews.com/20220320/arte-ricercatori-scoprono-nuovi-dettagli-sul-ritratto-nascosto-sotto-un-dipinto-di-pablo-picasso-15660355.html

Arte, ricercatori scoprono nuovi dettagli sul ritratto nascosto sotto un dipinto di Pablo Picasso

Arte, ricercatori scoprono nuovi dettagli sul ritratto nascosto sotto un dipinto di Pablo Picasso

Ricercatori con l'utilizzo dei raggi X, hanno aggiunto ulteriori dettagli al dipinto che si è svelato al di sotto del capolavoro datato 1901 "La camera blu"... 20.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-20T23:27+0100

2022-03-20T23:27+0100

2022-03-20T23:27+0100

arte

mondo

curiosità

storia

washington

usa

ricerca

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/734/62/7346288_0:49:584:378_1920x0_80_0_0_1a4595410368369ffe3b900ee8ce7322.jpg

Non è la prima volta che esperti d'arte fanno scoperte straordinarie sulle opere del famoso artista. Utilizzando i raggi X, un esperto ha scoperto un dipinto nascosto sotto il capolavoro del 1903 "Il pasto del cieco". L'anno scorso, due studenti dottorandi hanno utilizzato l'IA per ricreare il dipinto nascosto soprannominato "Nudo solitario di donna accovacciata".Ora i ricercatori hanno scoperto nuovi dettagli sul ritratto nascosto sotto il dipinto di Pablo Picasso del 1901 "La camera blu", ha riferito Axios. I risultati sono stati presentati in una mostra al museo d'arte Philips Collection di Washington DC.Utilizzando i dati della radiografia X, della spettroscopia di imaging a infrarossi (IR) e della mappatura della fluorescenza ai raggi X, gli esperti sono stati in grado di vedere il ritratto di un uomo, nonché i pigmenti originali utilizzati dall'artista spagnolo. La presenza di mercurio suggerisce che Picasso usasse il vermiglio, affermano i ricercatori.Ulteriori analisi da allora hanno rivelato che "La camera blu" è stato dipinto direttamente sopra il ritratto di Picasso. Gli esperti hanno anche affermato che la tavolozza dell'artista stava diventando più "tenue".Il ritratto nascosto sotto "La camera blu" non è il primo dipinto segreto scoperto da esperti d'arte. Diverse opere di Picasso sono state svelate nel corso degli anni. Alcuni dei dipinti sono stati ricreati utilizzando l'intelligenza artificiale.Nel 2021, Anthony Bourached e George Cann, dottorandi presso l'University College di Londra, hanno rivelato "Nudo solitario di donna accovacciata", nascosto per quasi un secolo sotto il capolavoro dell'artista "Il pasto del cieco".Bourached e Cann hanno addestrato l'IA a replicare le pennellate di Picasso dopo aver analizzato più opere dell'artista. La loro iniziativa è stata criticata dai rappresentanti britannici dell'eredità di Picasso, che hanno accusato entrambi gli esperti di aver violato le leggi sul copyright."Inoltre, questa Intelligenza Artificiale che ha imparato a dipingere "come Picasso" non avrà mai la sensibilità di un pittore la cui creatività si esprime davanti a ogni tela bianca. Il "risultato" di questa Intelligenza Artificiale non è un'opera ed è indecenza dire il contrario. Una macchina non può sostituire un artista, né completare l'opera di un artista che l'ha abbandonata sulla via della sua creazione", ha affermato Claudia Andrieu, responsabile degli affari legali del patrimonio di Picasso.

https://it.sputniknews.com/20220111/quadro-da-88-dollari-ne-vale-oltre-55mila-apparteneva-al-critico-darte-christopher-wright-14578622.html

washington

usa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

arte, mondo, curiosità, storia, washington, usa, ricerca