Roma, cinghiali allattano per strada: la denuncia da parte dell'assessore della Lega

Cinghiali che allattano per strada e scatta la denuncia sull'episodio da parte del consigliere della Lega Laura Corrotti. 20.03.2022, Sputnik Italia

A Roma continua l'invadente presenza dei cinghiali con ripercussioni in fatto di traffico, sicurezza, rifiuti.A febbraio 4 esemplari piuttosto grossi sono stati sorpresi nel parcheggio del Policlinico Gemelli, mentre erano intenti a rifocillarsi, tra gli sguardi esterefatti e spaventati del personale ospedaliero. Ieri due esemplari femmina sono stati sorpresi mentre stavano allattando i propri cuccioli sdraiati per strada, per la precisione in via Basilio Puoti, Municipio XIV.A denunciare l'episodio il consigliere regionale della Lega Laura Corrotti.Sempre di recente, un gruppo di cinghiali aveva fatto irruzione all'interno dell'ospedale San Pietro Fatebenefratelli.

