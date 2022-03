https://it.sputniknews.com/20220319/zelensky-alla-camera-i-grillini-chiedono-imparzialita-intervenga-anche-putin-15644464.html

Zelensky alla Camera, i grillini chiedono imparzialità: intervenga anche Putin

La senatrice ex Movimento 5 Stelle Laura Granato invoca l'imparzialità e appoggia la proposta del grillino Nicola Grimaldi per un intervento alla Camera, dopo... 19.03.2022, Sputnik Italia

Nicola Grimaldi, deputato pentastellato, ha proposto un intervento alla Camera anche del presidente russo Vladimir Putin, dopo quello in programma questo prossimo martedì, 22 marzo, del suo omologo ucraino Vladimir Zelensky.Gli fa eco la senatrice ex-M5S Laura Granato, che riferisce come sia necessario sentire entrambi i premier, e non una sola delle due forze in campo.Sul discorso di Zelensky in programma per martedì, d'altro canto, la senatrice riferisce che seguirà il discorso da remoto: "tanto non si può intervenire...".Quanto alle dichiarazioni del presidente americano Joe Biden, che si era riferito all'omologo russo in termini 'poco diplomatici', il deputato non risparmia le critiche, come riportato ancora da Adnkronos: "Meglio che Biden stia zitto...".Intanto, si sollevano voci sempre più critiche all'interno della Lega sull'invio di armi in appoggio dell'Ucraina, Salvini, in prima linea sulla questione, approdata ormai in senato sotto forma di decreto di legge, dichiara di "sentirsi preoccupato".Ad appoggiare l'idea di un colloquio alla Camera anche per il presidente russo vi è inoltre Davide Serritella, sempre M5S, che si è astenuto anche dal voto sullo stesso decreto."Invitare Putin alla Camera è una proposta di buonsenso", dice il pentastellato, citato da Repubblica.

