Ucraina, Difesa russa: battaglione Azov pianifica un attacco terroristico contro diplomatici NATO

Ucraina, Difesa russa: battaglione Azov pianifica un attacco terroristico contro diplomatici NATO

"Il battaglione nazionalista Azov pianifica un attacco terroristico a Leopoli ai danni dei diplomatici USA e degli altri paesi occidentali, per poi presentarlo... 19.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-19T22:22+0100

2022-03-19T22:22+0100

2022-03-19T22:22+0100

Inoltre, Konashenkov ha fatto sapere che, durante l'operazione militare speciale, un membro del dipartimento del servizio di sicurezza dell'Ucraina (SBU) per le regioni di Donetsk e Luhansk si è consegnato volontariamente all'esercito russo. "Voglio sottolineare che le autorità ucraine sono a conoscenza dei piani dei nazionalisti, ma non intraprendono alcuna azione per impedirne l'attuazione. Il regime nazionalista di Kiev intende attaccare le strutture diplomatiche degli Stati Uniti e degli altri paesi occidentali, per poi etichettare il tutto come "un presunto attacco mirato delle forze armate russe", ha concluso il generale dell'esercito russo.

