Ucraina, a Pisa e Roma manifestazioni contro NATO e invio d'armi

Ucraina, a Pisa e Roma manifestazioni contro NATO e invio d'armi

Una settimana fa, la sezione pisana del sindacato aveva comunicato che alcuni impiegati del terminal merci dell'aeroporto civile Galileo Galilei avevano trovato casse di armi e munizioni, destinate all'Ucraina come aiuti umanitari.Secondo la direzione del sindacato, i lavoratori si sarebbero rifiutati di caricare le armi nell'aereo da trasporto, in quanto queste, come affermato in un comunicato da USB, sarebbero state presentate sotto le spoglie di aiuti umanitari indispensabili per la popolazione, risultando utili, invece, solo ad uccidere.La manifestazione a Pisa si è svolta all'insegna degli slogan "dalla Toscana ponti di pace, non voli di guerra!" e "Italia, esci dalla NATO e dalla guerra", che i manifestanti hanno riportato su striscioni di stoffa. Il poster più colorato raffigurava una colomba della pace su sfondo blu, con la didascalia "No alla guerra, no alla NATO".A Roma, oltre agli attivisti di USB, hanno preso parte alla manifestazione organizzazioni antifasciste e di sinistra. In totale, la manifestazione ha riunito centinaia di persone.Oltre a coloro che si sono espressi contro il conflitto armato in Ucraina e il suo sostegno, all'azione hanno partecipato anche sostenitori di uno dei movimenti di liberazione dello Sri Lanka, dei combattenti per la libertà di Julian Assange, studenti e residenti locali.La direzione degli aeroporti toscani ha già assicurato che un incidente simile non si ripeterà.

