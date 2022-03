https://it.sputniknews.com/20220319/tute-gialloblu-dei-cosmonauti-russi-roscosmos-spiega-il-perche-15648632.html

Tute gialloblu dei cosmonauti russi, Roscosmos spiega il perché

Tute gialloblu dei cosmonauti russi, Roscosmos spiega il perché

Le tute gialle con strisce blu per i cosmonauti russi sono state cucite molto tempo fa, i colori sono stati scelti in base all'analogia con lo stemma... 19.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-19T20:11+0100

2022-03-19T20:11+0100

2022-03-19T20:11+0100

mondo

spazio

russia

ucraina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/13/15648590_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0328143ca40e007c96797a2713e22ce4.jpg

Lo ha comunicato il capo del servizio stampa dell'agenzia spaziale russa Roscosmos Dmitry Strugovets e ha spiegato che tutti e tre i membri dell'equipaggio della navicella spaziale Soyuz MS-21 si sono laureati presso questo ateneo.La sera del 18 marzo la navicella spaziale Soyuz MS-21 si è attraccata alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS). A bordo del veicolo spaziale sono arrivati laureati all'Università tecnica statale di Mosca Bauman: Oleg Artemiev, Sergey Korsakov e Denis Matveev.Il portavoce ha ricordato che Artemiev aveva già usato una tuta simile durante il suo primo volo spaziale nel 2014.Lo stesso Artemiev ha parlato delle ragioni della scelta dei colori non appena è arrivato alla stazione la notte del 19 marzo. Ha spiegato che si era accumulato molto materiale giallo che non era stato utilizzato per le tute di altri cosmonauti, quindi tali tute erano state realizzate appositamente per l'equipaggio della Soyuz MS-21.Il direttore generale di Roscosmos Dmitry Rogozin, a sua volta, ha criticato i media che hanno scritto che la tuta è un riferimento ai colori della bandiera ucraina. "I nostri cosmonauti se ne fregano dei nazisti ucraini. Però non rifiuteremo alcuni colori dello stemma dell'Università Bauman o della gamma di colori del complesso di lancio Soyuz-2", ha scritto Rogozin sul suo canale Telegram.

russia

ucraina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, spazio, russia, ucraina