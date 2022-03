https://it.sputniknews.com/20220319/russia-il-ministero-esteri-illustra-la-preparazione-delle-contromisure-alle-sanzioni-di-usa-ed-ue-15643096.html

Russia, il ministero Esteri illustra la preparazione delle contromisure alle sanzioni di USA ed UE

Mosca sta lavorando alla risposta alle sanzioni illegittime e senza precedenti da parte di Stati Uniti e UE, ha affermato all'agenzia RIA Novosti il... 19.03.2022, Sputnik Italia

"La questione delle misure restrittive in ritorsione alla pressione sulla Russia, senza precedenti per il volume e illegittimo dal punto di vista del diritto internazionale, degli Stati Uniti e dell'UE è in fase di elaborazione da parte del governo della Federazione Russa", ha detto.Allo stesso tempo, Paramonov ha osservato che le sanzioni non sono una scelta della Russia.I paesi occidentali hanno imposto una serie di sanzioni contro la Russia a seguito del lancio dell'operazione militare speciale in Ucraina delle forze armate russe a febbraio. Come affermato in precedenza dal portavoce del presidente russo, Dmitriy Peskov, le sanzioni occidentali sono molto serie, ma la Russia si stava preparando in anticipo. Ha aggiunto che le nuove restrizioni richiedono l'analisi e il coordinamento dei dipartimenti al fine di elaborare misure di ritorsione che soddisfino gli interessi della Federazione Russa.

