https://it.sputniknews.com/20220319/putin-al-premier-del-lussemburgo-ucraina-continua-attacchi-missilistici-su-dpr-e-lpr-15647277.html

Putin al premier del Lussemburgo: Ucraina continua attacchi missilistici su DPR e LPR

Putin al premier del Lussemburgo: Ucraina continua attacchi missilistici su DPR e LPR

Il servizio stampa del Cremlino ha reso noti alcuni passaggi della conversazione tra Vladimir Putin e il primo ministro del Lussemburgo, Xavier Bettel. 19.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-19T21:49+0100

2022-03-19T21:49+0100

2022-03-19T21:49+0100

ucraina

russia

lussemburgo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/07/14987138_0:0:2993:1685_1920x0_80_0_0_30497c9470016d0a0f4dadba33856099.jpg

Il colloquio, avviato su iniziativa della parte lussemburghese, ha toccato diversi temi riguardanti la situazione in Ucraina. Il premier del Lussemburgo ha poi parlato con il leader russo del dialogo con le autorità di Kiev e degli altri stati.Putin ha anche rimarcato la natura inaccettabile delle attività biologico-militari degli USA in territorio ucraino, attività che rappresentano un enorme pericolo sia per Mosca, sia per l'intera Europa.In precedenza, il ministero della Difesa russo aveva tenuto un briefing dal quale era emerso che gli Stati Uniti avrebbero speso più di 200 milioni di dollari in finanziamenti a numerosi laboratori biologici in Ucraina.Questi laboratori sarebbero stati coinvolti in un programma biologico militare americano, nell'ambito del quale sarebbero stati studiati gli agenti patogeni della peste e dell'antrace. Secondo il tenente generale Igor Kirillov, capo delle forze di protezione dalle radiazioni ed elementi chimici e biologici (NBC) dell'esercito della Federazione Russa, dopo l'inizio dell'operazione militare speciale russa, tutto il materiale necessario alla continuazione del programma biologico militare statunitense sarebbe stato rimosso.Riguardo alle attività biologico-militari degli USA in Ucraina, la portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova, non aveva escluso l'avvio da parte di Mosca "di un meccanismo di consultazione ai sensi della Convenzione sulla proibizione delle armi biologiche e tossiche (BTWC)".Il 24 febbraio, la Russia ha lanciato un'operazione militare per smilitarizzare e denazificare l'Ucraina. Parallelamente, anche le forze armate delle repubbliche del Donbass portano avanti la loro offensiva. Le forze armate russe affermano che stanno colpendo solo le infrastrutture militari e le truppe ucraine.

https://it.sputniknews.com/20220317/pubblicati-i-documenti-sui-laboratori-biologici-finanziati-dagli-usa-in-ucraina-15625335.html

ucraina

russia

lussemburgo

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ucraina, russia, lussemburgo