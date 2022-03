https://it.sputniknews.com/20220319/presidente-regione-liguria-costa-crociere-offre-una-nave-per-ospitare-i-profughi-dellucraina-15640464.html

Presidente Regione Liguria: Costa Crociere offre una nave per ospitare i profughi dell’Ucraina

Così il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, nel corso della trasmissione televisiva 'Primo Piano' in onda su Telenord. 19.03.2022, Sputnik Italia

Costa Crociere, in una nota, rende noto di aver offerto al Governo italiano la nave Costa Magica quale potenziale centro temporaneo per l'accoglienza dei profughi ucraini, assumendosi, nel periodo iniziale, l’onere dei costi della nave, del personale e dei pasti.La nave da crociera Costa Magica attualmente non presta servizio per la flotta Costa, dal momento che è in attesa di essere trasferita ad un'altra compagnia del gruppo Carnival Corporation, società anglo-statunitense che è il più grande operatore al mondo nel settore delle crociere e che controlla Costa Crociere.

