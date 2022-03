https://it.sputniknews.com/20220319/napoli-giovane-girava-per-strada-armato-di-katana-fermato-15642359.html

Napoli, giovane girava per strada armato di katana: fermato

Napoli, giovane girava per strada armato di katana: fermato

I carabinieri del comando di Ottaviano (NA) hanno fermato un 30enne del posto, in evidente stato di ebrezza, con l'accusa di porto abusivo di arma bianca. Il... 19.03.2022, Sputnik Italia

Era stata segnalata al 112 la presenza di un uomo in alterazione psicofisica con al seguito niente meno che una "katana", la tipica e micidiale spada giapponese.Gli uomini del comando dei Carabinieri della stazione di Ottaviano hanno provveduto a fermare l'uomo, trovandolo in evidente stato di alterazione psicofisica, dovuta con tutta probabilità all'assunzione di alcoolici.Alla vista delle forze dell'ordine, l'uomo non ha opposto resistenza, lasciando cadere l'arma, che è stata prontamente messa in sicurezza dai militari, i quali hanno anche provveduto al sequestro della stessa e alla denuncia dell'uomo per "porto abusivo" di arma bianca.

