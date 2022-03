https://it.sputniknews.com/20220319/ministero-esteri-russo-londata-anti-russa-in-europa-e-paragonabile-al-razzismo-15640324.html

Ministero Esteri russo: l'ondata anti-russa in Europa è paragonabile al razzismo

Ministero Esteri russo: l'ondata anti-russa in Europa è paragonabile al razzismo

Il capo del Primo Dipartimento Europeo del Ministero degli Esteri della Russia, Aleksey Paramonov, ha affermato che l'ondata anti-russa in Europa può essere... 19.03.2022, Sputnik Italia

"Speriamo che Roma e altre capitali europee finlamente si sveglino e si ricordino degli interessi profondi dei propri popoli", ha detto Paramonov a Sputnik. "E che l'ondata di razzismo contro tutto ciò che è russo sia sostituita da misure ben contemplate e destinate a cercare opzioni per garantire la sicurezza e la prosperità di tutto il continente europeo, non soltanto di una sua parte."Il diplomatico ha sottolineato che, "nel contesto dell'isteria anti-russa, le autorità italiane si scordano dall'oggi al domani i trattati e gli accordi bilaterali esistenti"."È deludente che la natura speciale delle nostre relazioni e l'esperienza della collaborazione di successo tra i due Paesi abbia dato luogo ad un violento movimento russofobico", ha affermato Paramonov.Attacco all'ambasciata di Bielorussia a RomaNella notte dell'8 marzo, due uomini hanno attaccato l'ambasciata di Bielorussia a Roma. Un video di una telecamera di sicurezza ha catturato le azioni dei delinquenti e un'intensa esplosione nell'edificio della missione diplomatica bielorussa in Italia.Secondo le forze dell'ordine romane, l'attacco è avvenuto come protesta contro l'operazione militare speciale della Russia in Ucraina, iniziata il 24 febbraio.Vladimir Vasilkov, incaricato per gli affari della Repubblica di Bielorussia in Italia, ha affermato che l'ambasciata considera il gesto come atto terroristico.

