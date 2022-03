https://it.sputniknews.com/20220319/lukashenko-la-situazione-in-ucrania-e-controllata-dai-rappresentanti-di-occidente-e-usa-a-kiev-15643335.html

Lukashenko: la situazione in Ucrania è controllata dai rappresentanti di Occidente e USA a Kiev

Questa dichiarazione è stata fatta dal presidente bielorusso, Aleksandr Lukashenko, durante un'intervista al canale TV giapponese TBS, diffusa oggi, 19 marzo

Aleksandr Lukashenko ha affermato che Vladimir Zelensky, presidente dell'Ucraina, praticamente non è in controllo dei processi nel Paese e che se gli USA gli telefonassero ora e gli chiedessero di cessare i combattimenti, "lui si fermerebbe già oggi pomeriggio".Secondo Lukashenko, i rappresentanti dell'Occidente e degli USA hanno assunto il controllo totale delle operazioni militari contro la Russia: "Inoltre, loro consegnano ufficialmente (all'Ucraina - ndr) le armi più moderne, credo che loro controllino completamente la resistenza militare e il processo militare in Ucraina".Il presidente bielorusso ha aggiunto che "ciò che sta succedendo ora in Ucraina è a vantaggio dell'America e dei suoi alleati. È vantaggioso affondare Bielorussia e Russia in questo conflitto, per farci essere coinvolti nel conflitto e non farci prestare attenzione né al Giappone, né alla Siria, Cina, Africa o Venezuela".Inoltre, Lukashenko ha commentato le relazioni del suo paese con la Russia. Secondo lui, i due Paese sono "legati in maniera molto stretta".Il capo di Stato ha indicato che Mosca propone all'Ucraina di diventare un paese simile alla Bielorussia, ovvero chiede che Kiev non possieda armi nucleari e non minacci la sicurezza russa.Lukashenko ha anche sottolineato che nessuno chiede a Minsk di prendere parte all'operazione speciale delle forze armate russe in Ucraina, la Russia risolverà "questo problema" senza l'aiuto di altri paesi. "Il problema è che le persone soffriranno. Per questo è necessario che tutto ciò finisca."Secondo il presidente, "è una pazzia quello che sta succedendo tra popoli fratelli. La Russia lo capisce, ma l'Ucraina non vuole capire".

