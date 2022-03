Lavrov: l'Occidente si è chiuso in un vicolo cieco

"I negoziati sono in corso, anche se si percepisce che la delegazione ucraina è costantemente tenuta per mano, molto probabilmente dagli americani, che non permettono loro di accettare neppure quelle richieste che, a mio avviso, sono assolutamente minime", ha detto Lavrov nel corso di una conversazione con i partecipanti della finale del concorso internazionale di Leaders of Russia.