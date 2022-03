https://it.sputniknews.com/20220319/la-farnesina-risponde-a-mosca-le-sanzioni-non-causeranno-conseguenze-irreversibili-per-litalia-15647674.html

La Farnesina risponde a Mosca: le sanzioni non causeranno conseguenze irreversibili per l'Italia

La Farnesina ha criticato le dichiarazioni del direttore del Dipartimento europeo del ministero degli Esteri russo, Alexey Paramonov, in merito alle... 19.03.2022, Sputnik Italia

In una nota successiva, il dicastero degli Esteri ha sottolineato che l'Italia, insieme ai suoi partner europei e internazionali, "continuerà a esercitare ogni pressione affinché la Russia torni nel quadro della legalità internazionale".Paramonov, durante un'intervista a RIA Novosti, aveva affermato che Mosca non ha mai utilizzato le esportazioni di energia come strumento di pressione politica.A suo avviso, in Italia ci sarebbe grande preoccupazione circa il futuro delle forniture. Diversi paesi occidentali hanno introdotto nuove sanzioni contro la Federazione Russa a causa della situazione in Ucraina. Come affermato in precedenza dal portavoce presidenziale russo, Dmitry Peskov, le sanzioni occidentali sono molto gravi, ma la Russia si era preparata in anticipo. Peskov aveva aggiunto che, al fine di sviluppare delle misure di risposta in grado di sostenere gli interessi della Federazione Russa, sarebbero stati necessari un'analisi congiunta ed il coordinamento dei vari dicasteri.

