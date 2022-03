https://it.sputniknews.com/20220319/il-ritorno-del-dodo-scienziati-sperano-che-la-scoperta-del-dna-riporti-indietro-luccello-estinto-15646047.html

Il ritorno del Dodo? Scienziati sperano che la scoperta del DNA riporti indietro l'uccello estinto

Il ritorno del Dodo? Scienziati sperano che la scoperta del DNA riporti indietro l'uccello estinto

Gli scienziati potrebbero essere vicini a riportare in vita l'estinto Dodo, avendone recentemente riscoperto il DNA e avendo sequenziato l'intero genoma dell'animale scomparso da tempo.È stata Beth Shapiro dell'università della California di Santa Cruz a dare la notizia, rivelando che l'intero genoma del Dodo verrà reso noto al Museo di storia naturale della Danimarca. Ha descritto i risultati durante un incontro della Royal Society dal titolo "Possiamo riportare in vita gli animali estinti?"."Tuttavia, ottenere la sequenza genetica non mette la parola "fine" al lungo e impegnativo percorso per riportare il Dodo in vita", ha osservato la dott.ssa Shapiro. I mammiferi, secondo lei, sono più semplici da ricreare, diffati ne è stata possibile la clonazione.L'approccio stesso resta da elaborare, ma una delle soluzioni potrebbe essere collegata al parente vivente più prossimo del Dodo: il piccione delle Nicobare, Caloenas nicobarica. Il suo DNA potrebbe eventualmente essere modificato per includere i Dodo. Anche se dovesse funzionare questo approccio, però, il risultato non sarà necessariamente un vero e autentico Dodo, identico in tutto e per tutto all'originale; la strada sarà ancora lunga.Durante lo studio, gli scienziati hanno anche toccato il tema di tutti i possibili effetti che il riportare le specie dall'estinzione potrebbe avere su quelle attualmente in vita.Commentando la questione, il professor Mike Benton dell'Università di Bristol, ha ricordato un certo animale estinto che non sarebbe solo difficile da riportare in vita, ma anche potenzialmente pericoloso: "Se riporti in vita il T-Rex, forse la cosa non sarebbe così popolare, verosimilmente provocherebbe rivolte e causerebbe il caos", ha detto all'incontro.Con il Dodo il caso potrebbe essere "molto più fattibile in termini di ambiente" poiché questo uccello ha un habitat ben noto. Quando l'animale esisteva ancora, il suo habitat principale, secondo gli scienziati, erano i boschi nelle zone costiere più aride dell'isola di Mauritius. L'area è nota per il suo clima tropicale mite. Se i ricercatori riusciranno ad affrontare le sfide dell'ingegneria della specie e a trovare un habitat adatto per i Dodo tre secoli dopo la sua estinzione, allora forse la Terra accoglierà di nuovo una delle sue più simpatiche creature, presto.

