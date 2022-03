https://it.sputniknews.com/20220319/formula-1-leclerc-su-ferrari-in-pole-al-gp-del-bahrain-15648950.html

Formula 1, Leclerc su Ferrari in pole al Gp del Bahrain

Il pilota della Ferrari monegasco Charles Leclerc scatterà dalla pole position al Gran Premio del Bahrain, primo appuntamento della stagione di Formula 1. 19.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-19T17:58+0100

Charles Leclerc in qualifica ha fatto siglare il miglior tempo sul giro in 1 minuto e 30.558 secondi. A fianco a lui in prima fila partirà l'olandese della Red Bull, il campione del mondo in carica Max Verstappen, staccato di 0,123 secondi.L'altro ferrarista Carlos Sainz ha fatto registrare il terzo tempo delle qualifiche, con un ritardo di +0.129 da Leclerc.Le altre posizioni dalla quarta alla decima sulla griglia di partenza sono occupate da Sergio Perez (Messico, Red Bull), Lewis Hamilton (Gran Bretagna, Mercedes), Valtteri Bottas (Finlandia, Alfa Romeo), Kevin Magnussen (Danimarca, Haas), Fernando Alonso (Spagna, Alpin), George Russell (Gran Bretagna, Mercedes), Pierre Gasly (Francia, Alfa Tauri). La partenza della prima gara del Mondiale 2022 di Formula 1 è in orario alle 16 di domenica 20 marzo. I piloti dovranno percorrere 57 giri del circuito di Shakir.

2022

