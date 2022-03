https://it.sputniknews.com/20220319/draghi-solidale-con-il-ministro-guerini-dopo-le-critiche-del-ministero-degli-esteri-russo-15650289.html

Il premier italiano Mario Draghi ha espresso solidarietà al ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, a seguito alle parole del direttore del Dipartimento... 19.03.2022, Sputnik Italia

In precedenza, durante un'intervista a RIA Novosti, il diplomatico russo aveva ricordato che, nel 2020, la Federazione Russa aveva fornito assistenza all'Italia nella lotta alla pandemia, e che anche lo stesso Guerini, già allora a capo della Difesa, aveva inoltrato la richiesta di supporto alla Russia. Paramonov ha sottolineato che Guerini sarebbe ora uno dei "principali falchi e ispiratori della campagna antirussa nel governo italiano".Sabato, la Farnesina aveva rilasciato un comunicato in cui respingeva categoricamente "le dichiarazioni minacciose di Paramonov, secondo cui eventuali nuove sanzioni contro la Federazione Russa comporterebbero conseguenze irreversibili per l'Italia".Paramonov, durante un'intervista a RIA Novosti, aveva affermato che Mosca non ha mai utilizzato le esportazioni di energia come strumento di pressione politica.A suo avviso in Italia ci sarebbe grande preoccupazione circa il futuro delle forniture, in quanto rinunciare ai meccanismi di trasporto dell'energia consolidati "avrebbe conseguenze estremamente negative per l'economia italiana e per tutti gli italiani".

