DPR: forze armate ucraine bombardano il villaggio di Panteleymonovka, colpito anche un asilo

Le forze armate ucraine hanno danneggiato un asilo nido e un policlinico durante i bombardamenti effettuati sulla cittadina di Panteleymonovka. Lo riporta il... 19.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-19T11:24+0100

2022-03-19T11:24+0100

2022-03-19T11:33+0100

"A seguito dei bombardamenti delle truppe ucraine, un asilo nido e un policlinico a Panteleymonovka, nella DPR, sono stati danneggiati", ha detto Ivan Prikhodko, sindaco di Gorlovka, Donetsk."Le forze armate ucraine hanno bombardato il villaggio di Panteleymonovka, nella cittadina di Gorlovka. (...) Gli edifici dell'asilo n. 8, (...) il centro territoriale per i servizi sociali per la popolazione (...) e un policlinico sono stati danneggiati", ha riferito ancora il sindaco.Nell'attacco, le forze armate ucraine hanno usato proiettili di calibro 122 mm., secondo quanto riferisce il JCCC:Inoltre, è stato registrato un colpo diretto di un proiettile su una casa privata e un civile è rimasto ferito.Un post Telegram recita: "Registrato un bombardamento da parte delle forze armate ucraine in direzione: alle ore 11:00 (ora italiana 9:00 - ndr) dell'insediamento di Novobakhmutovka - sull'insediamento di Panteleimonovka, sono stati sparati 11 proiettili calibro 122 mm.".Il sindaco ha poi riferito che un altro civile era stato ferito.La Russia ha lanciato un'operazione militare in Ucraina il 24 febbraio. Il presidente Vladimir Putin ha definito il suo obiettivo "la protezione delle persone che sono state oggetto di soprusi e di genocidio dal regime di Kiev per otto anni".Per questo si prevede di effettuare la "smilitarizzazione e denazificazione dell'Ucraina", per assicurare alla giustizia tutti i criminali di guerra responsabili di "crimini sanguinari contro i civili" nella regione.

