Decreto-energia, bonus benzina da 200 euro e accise giù di 25 centesimi in aiuto ai trasporti

Decreto-energia, bonus benzina da 200 euro e accise giù di 25 centesimi in aiuto ai trasporti

Il decreto legge "ad hoc" da parte del governo in reazione al caro-benzina e in contrasto agli aumenti dei carburanti abbassa di 25 centesimi di euro le accise... 19.03.2022, Sputnik Italia

Su decreto del Consiglio dei ministri si corre ai ripari contro gli aumenti di prezzo che stanno colpendo tutto quanto il settore degli idrocarburi, con importanti ripercussioni sul comparto trasporti, spedizioni e lavoro in genere su tutta la Penisola. Il provvedimento del governo è volto in particolare al contenimento dei prezzi per tutto il settore energia e carburanti, misure "ad hoc" di sostegno alle imprese, aiuti per l'accoglienza umanitaria nel quadro della crisi in atto, tutela delle imprese nazionali e provvedimenti sui prezzi dell'energia. Le accise su benzina e gasolio verranno ridotte, nella fattispecie per l'autotrazione. Il prezzo di benzina e gasolio scenderà così di 25 centesimi di euro per litro per un periodo di 30 giorni a partire dalla data in cui il decreto entrerà in vigore.Per tutto l'anno in corso, i buoni benzina che le aziende private cederanno ai dipendenti fino a un massimo di 200 euro per ogni lavoratore, non concorreranno ad alzarne il reddito, vale a dire non verranno conteggiati in dichiarazione.I prossimi 24 e 25 marzo il Consiglio UE si riunirà con un focus sugli interventi e le normative in materia energetica, dove si prevede il via libera al temporary framework sugli aiuti di Stato e probabilmente anche il ricorso all'Energy Recovery Fund come forma di nuovo debito comune atto a calmierare i prezzi dell'energia e per prevedere acquisti e successivi stoccaggi del gas comuni e condivisi a livello europeo.

