Covid Russia: 17.551.657 contagi (+32.958) in 24 ore; 16.135.267 guarigioni (+95.558); 4564 ricoveri

Più di 4,5mila persone con Covid-19 sono state ricoverate in ospedale in Russia nelle ultime 24 ore. 19.03.2022, Sputnik Italia

In Russia sono stati rilevati 32,9mila casi di coronavirus in un solo giorno. 4,5mila persone sono state ricoverate in ospedale, secondo i dati del Centro per la lotta al coronavirus della Federazione Russa."95.558 persone sono guarite in un giorno, pari al 9% in meno rispetto al 18 marzo 2022", afferma il messaggio del centro."Al 19 marzo 2022, in Russia, nell'ultimo giorno: 4.564 persone sono state ricoverate in ospedale, il 17,2% in meno rispetto al 18 marzo; (...) sono stati rilevati 32.958 nuovi casi di Covid-19", ha affermato la sede operativa in un messaggio via Telegram.Le vaccinazioni con la prima dose risultano essere in totale 88.704.788 alla data del 18 marzo, mentre con due dosi sono 84.914.186, secondo i dati della sede operativa per la lotta contro il coronavirus di Mosca.

