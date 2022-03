https://it.sputniknews.com/20220319/caro-bollette-la-storica-garbellotto-donera-1000-euro-in-aiuto-ai-propri-bottai-15645513.html

Caro-bollette, la storica Garbellotto donerà 1000 euro in aiuto ai propri bottai

Da Conegliano, in Veneto, un'iniziativa della storica ditta produttrice di botti e barriques per molti dei vini e liquori della Penisola, in aiuto dei... 19.03.2022

La Garbellotto S.P.A, storica ditta che produce botti e barriques dal lontano 1775, ha deciso che donerà 1.000 euro in aiuto ai propri dipendenti bottai, come misura volta a contrastare il caro-bollette e i noti rincari sulla benzina.La misura prevede nello specifico un bonus distribuito integralmente, vale a dire che su di esso non graverà tassazione alcuna.L'intero importo verrà erogato tramite la nuova piattaforma di welfare della stessa azienda.La storica ditta, solo un anno fa, ha inaugurato un nuovo stabilimento a Sacile, dalla denominazione di Intellingenza Artigianale, in esplicito richiamo alle tecnologie dell'A.I.La stessa concede ogni anno una borsa di studio in onore del comm. Pietro Garbellotto a due studenti che si siano distinti e il cui impegno sia correlato all'azienda.La Garbellotto ha varato infine un piano per la tanto auspicata "indipendenza energetica", mediante l'installazione di pannelli solari ad ampliamento dell'impianto già esistente.

italia

2022

