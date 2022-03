Brasile: la Corte Suprema ha ordinato il blocco di Telegram

"Dal momento che decine di milioni di brasiliani si affidano a Telegram per comunicare con familiari, amici e colleghi chiedo alla Corte di prendere in considerazione la possibilità di rinviare la sua sentenza di qualche giorno [...] per permetterci di porre rimedio alla situazione nominando un rappresentante in Brasile e creando un quadro per reagire più rapidamente in futuro a problemi di questo tipo" aggiungendo poi che:"una volta stabilito un canale di comunicazione affidabile saremo in grado di eleborare in modo efficiente le richieste di rimozione dei canali illegali in Brasile" ha infine dichiarato Durov nella sua nota.