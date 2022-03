https://it.sputniknews.com/20220318/ucraina-prodi-la-crisi-e-un-punto-di-svolta-par-la-politica-estera-europea-15636159.html

Ucraina, Prodi: "La crisi è un punto di svolta par la politica estera europea"

Ucraina, Prodi: "La crisi è un punto di svolta par la politica estera europea"

Per l'ex premier, è necessario "fare un passo in più" verso la cooperazione rafforzata: "Germania, Francia, Spagna e Italia sono maturi". 18.03.2022, Sputnik Italia

"Con la crisi ucraina è nata un’Unione Europea anche politica: ora serve fare un passo in più”. È quanto scrive Romano Prodi in un intervento pubblicato sul quotidiano La Stampa.“Uno dei grandi errori dell’Occidente è stato lasciare che Cina e Russia convergessero", osserva l'ex presidente della Commissione europea, ricordando quando Putin "assicurava che non avrebbe mai venduto un metro cubo di gas alla Cina”.Secondo l'ex premier, l'Europa, però, è stata assente, pur essendo la più grande potenza industriale al mondo e il maggior esportatore. Il suo ruolo "viene ridimensionato dalla mancanza di una politica estera, e di conseguenza militare, comune. E anche sotto il profilo tecnologico c’è un ritardo, - evidenzia - delle venti più grandi società mondiali solo una è europea ed è la diciannovesima. Questo è il prezzo della disunione”.La crisi ucraina costituisce per l'Europa un punto di svolta, in quanto "per la prima volta ha dato vita a un’Unione Europea anche di politica estera".Secondo Prodi, adesso "è il momento di fare un passo in più: Germania, Francia, Spagna e Italia sono maturi per una cooperazione rafforzata; gli altri seguiranno. È il momento di preparare il terreno. È possibile? Credo di sì”.

