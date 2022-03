https://it.sputniknews.com/20220318/stati-uniti-mettono-in-guardia-cina-dal-sostenere-russia-con-biden-e-xi-che-oggi-avviano-colloqui-15628660.html

Gli USA mettono in guardia la Cina dal sostenere la Russia: Biden e Xi oggi avviano i colloqui

Gli USA mettono in guardia la Cina dal sostenere la Russia: Biden e Xi oggi avviano i colloqui

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e il presidente cinese, Xi Jinping, dovrebbero discutere una serie di questioni bilaterali, oltre a quelle relative... 18.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-18T08:21+0100

2022-03-18T08:21+0100

2022-03-18T08:58+0100

la situazione in ucraina

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/11/15625082_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_0682053ed8d99b4db8bbffe15a96ed84.jpg

L'amministrazione Biden ha criticato, e persino minacciato, di prendere provvedimenti contro la Cina per non aver attuato il regime di sanzioni contro la Russia, nonché per essersi astenuta dal voto del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per condannare l'operazione speciale in Ucraina.Il segretario stampa della Casa Bianca, Jen Psaki, in un briefing giovedì, ha detto che Biden e Xi terranno una conversazione telefonica come parte degli sforzi in corso per mantenere aperte le linee di comunicazione tra Stati Uniti e Cina. Inoltre, ha affermato che il presidente degli Stati Uniti probabilmente valuterà la posizione della Cina sulla crisi ucraina.Giovedì, il segretario di Stato Antony Blinken, in una conferenza stampa, ha affermato che Biden chiarirà a Xi, durante il suo appello, che la Cina si assumerà la responsabilità di qualsiasi azione intrapresa per sostenere l'operazione russa in Ucraina e che gli Stati Uniti non esiteranno a imporre costi.Inoltre, gli Stati Uniti nutrono preoccupazioni generali per la crescente partnership tra Russia e Cina, dato che, come ha affermato il portavoce del Dipartimento di Stato Ned Price, entrambi i Paesi si oppongono all'ordine mondiale liberale che è stato costruito negli ultimi decenni.Biden, durante il suo discorso sullo stato dell'Unione, all'inizio di marzo, ha affermato che gli Stati Uniti stanno per vincere la competizione economica con la Cina nel 21° secolo, grazie al lavoro dell'amministrazione sulle infrastrutture.Biden e Xi hanno tenuto l'ultima volta un vertice virtuale a metà novembre, durante il quale hanno discusso le loro posizioni su Taiwan, la possibilità di entrare in una nuova Guerra Fredda, la situazione in Iran, Corea del Nord, Afghanistan e la pandemia di COVID-19.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo