https://it.sputniknews.com/20220318/sanzioni-fai-da-te-per-il-petrolchimico-di-siracusa-fornitori-boicottano-lukoil-15637106.html

Sanzioni fai-da-te per il petrolchimico di Siracusa, fornitori boicottano Lukoil

Sanzioni fai-da-te per il petrolchimico di Siracusa, fornitori boicottano Lukoil

Oltre dieci aziende, tra cui una di Stato, hanno deciso di interrompere le relazioni con la società italiana Isab, che gestisce due raffinerie e due impianti... 18.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-18T18:17+0100

2022-03-18T18:17+0100

2022-03-18T18:17+0100

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/193/48/1934859_0:227:3310:2089_1920x0_80_0_0_296055d825ae566808c7f65976aff34e.jpg

La crisi in Ucraina ha colpito anche il petrolchimico di Siracusa, dove una delle principali raffinerie sta subendo una campagna di ostruzionismo da parte dei fornitori per i suoi rapporti con la Russia.Nonostante non sia oggetto di alcuna sanzione a società, Isab-Lukoil si sta vedendo negare “la fornitura di servizi e parti di ricambio essenziali ai fini della produzione”.La Isab è una società italiana che gestisce nel polo di Priolo due raffinerie e due impianti di gassificazione e di cogenerazione. La sua "colpa" sarebbe quella di "gravitare" nell'orbita russa.Per questa ragione, oltre dieci società avrebbero deciso di sospendere i rapporti di lavoro.Secondo Geraci, si sta generando "un effetto annuncio sulle sanzioni", a cui si accompagna "un’onda di indignazione nei confronti della Russia e di tutto ciò che, in qualche modo, afferisce alla Russia".Il presidente di Confindustria Siracusa Bivona denuncia questo clima di “demonizzazione” verso una delle principali società del petrolchimico, in un momento di crisi del settore energetico. Il rischio è quello di "scatenare un 'effetto valangae in grado di travolgere molte delle realtà produttive della nostra provincia”.La situazione preoccupa anche il parlamentare regionale Giovanni Cafeo, che parla di “ostruzionismo nei confronti di Isab-Lukoil” e lancia un appello al governo nazionale e al Capo dello Stato “perché si faccia chiarezza e si consenta all’azienda, non interessata alle sanzioni dell’UE, di poter lavorare, scongiurando una fuga dal Petrolchimico di Siracusa devastante per l’economia siciliana”.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia