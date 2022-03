https://it.sputniknews.com/20220318/putin-a-scholz-loccidente-chiude-gli-occhi-sul-missile-di-kiev-a-donetsk-ma-e-crimine-di-guerra-15632983.html

Putin a Scholz: “L'Occidente chiude gli occhi sul missile di Kiev a Donetsk, ma è crimine di guerra”

Putin a Scholz: “L'Occidente chiude gli occhi sul missile di Kiev a Donetsk, ma è crimine di guerra”

Un attacco missilistico effettuato il 14 marzo dalle forze ucraine e mirato al centro di Donetsk ha ucciso 20 persone e ne ha ferite altre 35, hanno affermato... 18.03.2022, Sputnik Italia

Il presidente russo Vladimir Putin ha richiamato l'attenzione del cancelliere tedesco Olaf Scholz sugli attacchi missilistici dell'esercito ucraino sulle città di Donetsk e Makeevka durante una telefonata compiuta stamane, ha affermato il servizio stampa del Cremlino. Il presidente ha sottolineato che questo tipo di attacchi equivalgono a "crimini di guerra", ma sono stati completamente ignorati dall'Occidente.Il portavoce del Cremlino, Dmitriy Peskov, ha anche affrontato le recenti affermazioni del presidente degli Stati Uniti Biden, che nei suoi ultimi discorsi ha definito Putin un "dittatore assassino", un "delinquente puro" e un "criminale di guerra", affermando che le sue dichiarazioni si erano già trasformate in insulti quotidiani. Peskov ha aggiunto che tali affermazioni dovrebbero essere inaccettabili per un presidente di un Paese che ha ucciso centinaia di migliaia di persone in tutto il mondo con le sue bombe.Nella sua conversazione con Olaf Scholz, Putin ha toccato i colloqui Russia-Ucraina in corso, dicendo che Kiev sta cercando di trascinare i negoziati, facendo proposte sempre più irrealistiche. Ha aggiunto che la Russia continua comunque a cercare soluzioni per negoziare un accordo per porre fine alle ostilità.

