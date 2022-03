https://it.sputniknews.com/20220318/piu-americani-si-oppongono-a-una-no-fly-zone-quando-viene-spiegato-cosa-significhi-e-implichi-15628511.html

No-fly zone: sono di più gli americani che si oppongono, quando viene spiegato cosa implichi

No-fly zone: sono di più gli americani che si oppongono, quando viene spiegato cosa implichi

Sono di più gli americani che sostengono la no-fly zone sull'Ucraina, rispetto a quanti ad essa si oppongono, ma la percentuale cambia quando viene spiegato... 18.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-18T07:19+0100

2022-03-18T07:19+0100

2022-03-18T08:36+0100

la situazione in ucraina

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/19/14769705_0:54:1025:630_1920x0_80_0_0_ef9f83d558aed6302b5e082781ca91a4.jpg

Il presidente ucraino Zelensky ha recentemente tenuto un discorso virtuale al Congresso, in cui ha implorato gli Stati Uniti di imporre una no-fly zone sull'Ucraina. La NATO e gli Stati Uniti hanno finora rifiutato una tale misura sulla regione.In un recente sondaggio YouGov, condotto all'inizio di questo mese, agli intervistati sono state poste due domande relative a una potenziale no-fly zone imposta dagli Stati Uniti sullo spazio aereo ucraino. La prima domanda chiedeva semplicemente "Sosterresti o ti opporresti ad una no-fly zone imposta dagli Stati Uniti sull'Ucraina?"Il secondo quesito era identico, ma aggiungeva cosa comporterebbe una tale scelta: "Sosterreste o vi opporreste l’imposizione di una no-fly zone degli Stati Uniti sull'Ucraina, il che significherebbe che le forze armate statunitensi dovrebbero abbattere gli aerei militari russi che sorvolano l'Ucraina, scatenando forse una guerra tra gli Stati Uniti e la Russia?"Senza la definizione, il 40% degli intervistati ha dichiarato che avrebbe sostenuto la no-fly zone imposta dagli Stati Uniti, mentre solo il 25% si è opposto, con il restante 35% che ha risposto di non essere sicuro.L'aggiunta della definizione ha quindi completamente ribaltato l’esito del sondaggio.Mentre il numero totale di intervistati del sondaggio, 1.623, non è sicuramente sufficiente a trarre conclusioni definitive sull’accettazione in astratto del concetto in sé di no-fly zone, l’enorme differenza di risultato tra una formulazione e l’altra può essere invece indicativa di una generale mancanza di chiara consapevolezza dei rischi se non ben specificati.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo