Moda, indossare abiti dai colori vivaci migliora l’umore

Lo conferma uno studio dell’Osservatorio QVC. Il blu elettrico, verde e giallo sono i colori che combattono di più il malumore. 18.03.2022, Sputnik Italia

È sempre stato un luogo comune, ma adesso vi è una conferma dalla scienza: i colori vivaci migliorano l’umore. A confermarlo è uno studio dell’Osservatorio QVC, chiamato Dopamine Dressing, rivolto proprio a capire se indossare abiti dai colori vivaci aumenti l’umore e l’autostima delle persone. Lo studio è stato condotto su su un campione di 3.013 soggetti tra i 30 e i 55 anni in Italia, Germania e Stati Uniti.L’indagine ha confermato lo stereotipo: le tonalità vivaci, la comodità dei tessuti e i modelli eccentrici favoriscono un atteggiamento ottimista e un’attitudine positiva. In particolare, il blu elettrico, il verde, il rosso e il giallo sembrano avere questi “poteri”. Lo studio si concentra soprattutto su quattro punti: le donne che indossano un certo tipo di abbigliamento si sentono più sicure, il 70% di loro ha indossato consapevolmente alcuni capi per sentirsi meglio, il 40% ama ricami, paillettes, bottoni e glitter per accendere l’umore, il 60 % delle donne italiane ha ammesso di aver indossato abiti dai colori vivaci per “sentirsi meglio”.Inoltre, la ricerca sostiene che la camicia e la t-shirt restano gli indumenti perfetti per aumentare il buon umore. In generale, la semplicità e i colori vivaci sono gli elementi giusti per “migliorare” la giornata. Negli ultimi anni stanno avendo molto successo anche i capi unisex: il 69% delle donne italiane è fortemente d'accordo, lo stesso vale per il 68% delle americane e il 61% delle tedesche.

