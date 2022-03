https://it.sputniknews.com/20220318/lue-lavora-con-cina-e-turchia-affinche-si-uniscano-alle-sanzioni-contro-la-russia-15636595.html

L'UE lavora con Cina e Turchia affinchè si uniscano alle sanzioni contro la Russia

L'Unione Europea sta lavorando con la Turchia, la Cina e i paesi del Golfo Persico per fare in modo che questi ultimi sostengano le sanzioni contro la Russia e... 18.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-18T19:57+0100

Il portavoce ha commentato la questione relativa all'efficacia delle sanzioni dell'UE in una situazione in cui molti altri stati, in particolare Turchia e Cina, non le sostengono.Stano ha osservato che l'UE accoglie con favore gli sforzi della Turchia, che ha assunto il ruolo di mediatore ospitando un incontro tra i ministri degli Esteri di Russia e Ucraina."Stiamo lavorando con altri paesi citati, in particolare con gli stati del Golfo Persico", ha aggiunto.Il portavoce ha spiegato che l'UE sta cercando di creare un "fronte unito a livello internazionale", per isolare l'amministrazione russa e fermare l'operazione militare in Ucraina.Commentando la questione delle possibili sanzioni contro la Cina per non aver aderito alle misure restrittive dell'UE, Stano ha osservato che "la questione dell'adozione di sanzioni è di competenza del Consiglio dell'Unione Europea e degli Stati membri dell'UE".

