L'inviato russo alle Nazioni Unite confuta accuse occidentali di crimini di guerra in Ucraina

L'inviato russo alle Nazioni Unite confuta accuse occidentali di crimini di guerra in Ucraina

L'ambasciatore russo alle Nazioni Unite, Vassily Nebenzya, ha confutato le accuse occidentali secondo cui la Russia avrebbe commesso crimini di guerra in... 18.03.2022, Sputnik Italia

Mariupol, la seconda città più grande della Repubblica Popolare di Donetsk, al momento della proclamazione della sua indipendenza nel 2014, era sotto il controllo delle forze ucraine. La città è stata teatro di intensi combattimenti nelle ultime settimane.La Russia è stata accusata dall'Occidente negli ultimi giorni di aver ucciso civili in diverse città ucraine durante l'operazione militare speciale russa in corso. Le forze russe in Ucraina sono state dichiarate colpevoli di aver bombardato obiettivi civili a Mariupol e di aver ostacolato l'evacuazione dei rifugiati dalla città.L'inviato russo ha definito le accuse occidentali secondo cui la Russia starebbe costringendo le persone di Mariupol e di altre città ucraine a fuggire in Russia una "sfacciata bugia". Ha osservato che solo durante le ultime 24 ore la Russia è riuscita a garantire l'evacuazione di oltre 31.000 civili, inclusi 89 cittadini stranieri, nel territorio della Federazione Russa, mentre alcuni degli sfollati si sono rifiutati di recarsi nei territori controllati da Kiev.Per quanto riguarda le notizie secondo cui le forze russe avrebbero ucciso almeno dieci civili in coda per il pane a Chernihiv, Nebenzya ha fatto notare che non ci sono forze russe in città, mentre ci sono migliaia di persone armate del governo ucraino che stanno scatenando il caos ovunque.Il 24 febbraio, la Russia ha lanciato un'operazione militare speciale in Ucraina su richiesta di aiuto delle Repubbliche Popolari di Donetsk e Lugansk per proteggerle dall'intensificarsi degli attacchi delle truppe ucraine.Il ministero della Difesa russo ha affermato che l'operazione speciale prende di mira solo le infrastrutture militari ucraine e che la popolazione civile non è in pericolo. La Russia ha detto che non ha intenzione di occupare l'Ucraina.

