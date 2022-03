https://it.sputniknews.com/20220318/leuropa-ha-praticamente-smesso-di-difendere-la-propria-indipendenza-dagli-usa-lavrov-15631467.html

“L’Europa ha praticamente smesso di difendere la propria indipendenza dagli USA” - Lavrov

“L’Europa ha praticamente smesso di difendere la propria indipendenza dagli USA” - Lavrov

Lo afferma il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov in un'intervista a RT. 18.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-18T10:45+0100

2022-03-18T10:45+0100

2022-03-18T10:45+0100

la situazione in ucraina

mondo

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0a/15530506_0:192:1921:1272_1920x0_80_0_0_751a2b66521fb2b56938996ce6c3bf2d.jpg

L'Europa ha smesso per il 99% di difendere la propria indipendenza di fronte agli Stati Uniti, che si sforzano di riportare il mondo a un ordine unipolare. Lo ha affermato stamane, venerdì 18 marzo, il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov in un'intervista a RT."Mi sembra che l'Europa abbia già smesso al 99% di cercare di mantenere l'indipendenza, anche se il presidente Macron dice che l'autonomia strategica per l'Unione Europea è il suo obiettivo e si batterà per questo, ma credo che non ci riuscirà".

2022

Notiziario

