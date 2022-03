https://it.sputniknews.com/20220318/lavrov-mosca-vuole-garanzie-di-sicurezza-comuni-per-la-russia-lucraina-e-leuropa-15632758.html

Lavrov: Mosca vuole garanzie di sicurezza comuni per la Russia, l'Ucraina e l'Europa

Lavrov: Mosca vuole garanzie di sicurezza comuni per la Russia, l'Ucraina e l'Europa

A dicembre, Mosca ha presentato le sue proposte di sicurezza alla NATO e agli Stati Uniti, chiedendo garanzie legali all'Occidente sulla non espansione della...

La Russia sta cercando garanzie di sicurezza che siano comuni per Mosca, per Kiev e per tutta l'Europa, ha dichiarato oggi il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov in un'intervista a RT.Tra le altre cose, Lavrov ha parlato anche dell'operazione militare russa in corso in Ucraina.Lavrov ha poi espresso la speranza che l'attuale situazione "anormale" tra Russia e Ucraina venga risolta, ma ha anche avvertito che l'Occidente impedirà che ciò accada.Analizzando l'influenza che i paesi occidentali hanno sull'Ucraina, Lavrov ha sottolineato le accuse di creazione, sotto la supervisione degli Stati Uniti, di armi biologiche nel paese dell'Europa orientale.Lavrov ha previsto che gli Stati Uniti stanno cercando di creare un mondo unipolare, in cui ogni paese obbedisca al più forte. Un tale punto di vista non prevede l'esistenza di alcun villaggio globale, ha sottolineato il ministro degli Esteri russo, sarebbe al contrario piuttosto "un villaggio americano".Il ministro degli esteri russo ha poi detto che Washington è riuscita a "mobilitare" il mondo sulla base degli interessi americani, qualcosa che, secondo Lavrov, indica l'effettiva scala di "indipendenza" dell'Unione Europea e dei membri della NATO.Tuttavia, secondo Lavrov, non tutti i paesi sono pronti ad essere d'accordo con questo.Anche la Russia, ha infine dichiarato, "non rientra nella categoria dei paesi che sarebbero pronti a farlo".Guerra mediatica e sanzioniSecondo Lavrov, l'Occidente continua a condurre una "guerra mediatica" contro la Russia, cercando di presentare solo un lato della storia che c'e' dietro il conflitto ucraino.Il ministro ha anche sottolineato come Washington cerchi di usare TikTok per "fare il lavaggio del cervello" ai bambini, cosa che Lavrov ha definito essere "non giusta".L'intenzione dell'Occidente è quella di emarginare la Russia, ha affermato l'alto diplomatico, usando una pressione senza precedenti per frenare lo sviluppo della Russia. Eppure, anche di fronte alle massicce ondate di sanzioni, la Russia elaborerà misure per rispondere e continuare a migliorare il Paese.Il ministro degli Esteri russo ha affermato che il Paese ha finora subito oltre 5.000 sanzioni individuali, un record che eclissa le restrizioni imposte all'Iran ed alla Corea del Nord.Quello che sta accadendo ora, ha detto Lavrov, non può essere paragonato all'ammontare delle sanzioni introdotte contro Mosca dopo gli eventi del 2014, quando la Crimea è stata riunificata alla Russia, ma l'esperienza di quel tempo ha permesso al Paese di imparare una lezione che lo ha aiutato a prepararsi alla situazione attuale.La sua intervista arriva nel mezzo dell'operazione militare russa in Ucraina, lanciata il 24 febbraio. Il Cremlino ha affermato che l'obiettivo è la "smilitarizzazione e de-nazificazione" del suo vicino e proteggere il popolo dalle Repubbliche Popolari di Donetsk e Lugansk, che soffrono per mano dell'esercito ucraino. L'operazione militare ha ricevuto una forte condanna da parte dell'Occidente, molte nazioni hanno imposto dure sanzioni contro le imprese russe, la cultura, il settore finanziario, i media e molte altre aree.

