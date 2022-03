https://it.sputniknews.com/20220318/la-norvegia-non-in-linea-con-lue-sui-media-russi-no-al-blocco-di-russia-today-e-sputnik-15636451.html

La Norvegia non in linea con l'UE sui media russi: no al blocco di Russia Today e Sputnik

Come reso noto dal ministro degli Esteri norvegese, Anniken Huitfeldt, la Norvegia ha deciso di non seguire la linea dettata dall'UE in merito alla censura di... 18.03.2022, Sputnik Italia

media

ucraina

norvegia

sanzioni

Secondo la dichiarazione, le sanzioni adottate dall'UE il 15 marzo sono ora al vaglio in Norvegia.Precedentemente, il ministero degli Esteri norvegese, sullo sfondo di un'ondata di russofobia in occidente, aveva pubblicato un messaggio su Twitter in russo, in cui veniva affermato come fosse necessario "prendersi cura dei russi nella nostra società", nonché opporsi a qualsiasi incitamento all'odio.In risposta all'operazione speciale russa di denazificazione e smilitarizzazione dell'Ucraina, i paesi occidentali hanno imposto nuove sanzioni anti-russe, anche contro banche e imprese.Diverse compagnie hanno annunciato il ritiro dal mercato russo, oltre alla chiusura degli impianti di produzione nel paese.Il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov, ha osservato che le compagnie occidentali che si rifiutano di lavorare con la Russia lo fanno solo a causa di enormi pressioni. Tuttavia, Lavrov ha dichiarato che la Russia risolverà tutti i problemi economici causati dall'occidente.In precedenza, come parte delle misure sanzionatorie relative all'operazione speciale condotta dalla Russia per smilitarizzare l'Ucraina, il capo della Commissione europea, Ursula von der Leyen, aveva annunciato il blocco di alcuni media russi nel territorio UE. Tra questi, erano stati inclusi Russia Today, Sputnik e le loro filiali.Lavrov aveva affermato che Mosca non si aspettava l'imposizione di sanzioni a giornalisti, atleti ed esponenti della cultura da parte dell'Occidente.Il capo del Consiglio per i diritti umani sotto il presidente della Federazione Russa, Valery Fadeev, ha inviato un appello alla Rappresentante OSCE per la libertà dei media, Teresa Ribeiro, esortandola ad adottare misure conformi alle norme relative alla libertà di stampa, a causa delle oppressioni nei confronti dei media in lingua russa.

ucraina

norvegia

2022

media, ucraina, norvegia, sanzioni